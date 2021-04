Calciomercato Juventus, da Ronaldo alla società | Piano senza Champions

Il futuro della Juventus resta argomento molto caldo in queste ore. In particolare, restano da valutare le posizioni di Cristiano Ronaldo e della dirigenza: tutti in discussione

La Juventus non riesce proprio a decollare sul campo. I bianconeri sono scossi dal vero e proprio terremoto legato alla Superlega che ha colpito direttamente Andrea Agnelli, ma intanto sul campo la squadra continua a latitare e non riesce a decollare rispetto alle attese di inizio stagione. Anche ieri non è arrivata una risposta importante sul campo sotto il profilo della prestazione e del risultato. Alla fine i bianconeri sono riusciti ad agguantare uno scialbo 1-1, che non ha per nulla convinto e lascia pienamente aperta la corsa per la prossima Champions League.

Dal campo ai risvolti puramente di calciomercato: non mancano gli scenari e al termine della stagione potrebbe attuarsi una vera e propria rivoluzione, di cui si parla ormai da diverse settimane. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarà da porre grande attenzione anche al futuro di Cristiano Ronaldo. Anche ieri il portoghese non ha convinto e sono diversi i segnali di insofferenza palesati nell’ultimo mese, tra Portogallo e Juventus. La sua posizione resta in bilico già con l’accesso alla Champions League. E se non dovesse arrivare si complicherebbe ulteriormente. In termini anagrafici, avrebbe ben poche altre opportunità di puntare alla massima competizione europea e la Juventus non potrebbe sostenere il suo ingaggio mostruoso. Per questo inizierebbe a guardarsi intorno, anche a costo di perdere qualcosa in termini economici e con PSG e Manchester United sullo sfondo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, non solo il futuro di Ronaldo: Pirlo e dirigenza in bilico

Non solo, perché se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, tutti verrebbero messi sotto esame. Nonostante le continue conferme per Andrea Pirlo, la sua posizione resta in discussione, soprattutto nel caso in cui non arrivi la qualificazione alla massima competizione europea. Il mirino non verrebbe puntato solo sull’allenatore ma anche sulla dirigenza, che resta in scadenza. Anche in questo caso, sono sempre arrivate conferme e non si registrano progetti di ribaltone, ma un mancato approdo nella massima competizione europea metterebbe a rischio la posizione di tutti. Tutti in bilico, dunque, ma il mirino è puntato verso una qualificazione semplicemente essenziale per il futuro della Juventus.