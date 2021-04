Juventus, il giornalista contro Ronaldo

La Juventus non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la Fiorentina. Anche oggi non sono mancate dure critiche a Pirlo e Cristiano Ronaldo

La Juventus prosegue nel suo periodo di forma non proprio positivo. I bianconeri anche oggi non sono riusciti ad andare oltre il pareggio quest’oggi contro la Fiorentina e dopo il parziale svantaggio realizzato da Vlahovic. I bianconeri sono ora in piena corsa per la Champions League, di certo non proprio in linea con le attese di inizio stagione.

Per il futuro, sono in molti che vedono la loro posizione in via di valutazione: è molto discusso, ad esempio, il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è al centro dei rumors per l’eventuale addio alla Juventus. Quest’oggi, come spesso e stranamente gli sta capitando nell’ultimo periodo, non è riuscito a imporsi. E immancabili sono arrivate grandi critiche per lui. Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha espresso chiaramente il suo pensiero su Twitter: “Peggio dell’atteggiamento tattico di Pirlo nel primo tempo c’è stato solo l’atteggiamento di Cristiano Ronaldo”, esordisce il conduttore su Twitter. “Quando una squadra annaspa in campo dovrebbe essere il suo leader ad aiutarla. Cristiano invece è affondato prima di tanti altri”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Fiorentina-Juventus, duro attacco di Ravezzani a Ronaldo: che bordata!

Ravezzani non placa qui la sua analisi, anzi inasprisce i toni nei confronti dell’ex Real Madrid: “La Juventus dovrà trovare un accordo per risolvere il contratto con Cr7, perché altrimenti qualunque tecnico resterà alle sue dipendenze come i precedenti”. Il tema resta dunque decisamente cocente e a fine stagione bisognerà chiarire quale potrà essere il futuro del portoghese. Vedremo se il suo futuro sarà davvero lontano da Torino.

