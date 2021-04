La Juventus continua a monitorare il calciomercato in vista dell’estate: occhio a Dybala e Morata in ottica Atletico Madrid

Pirlo non si è nascosto ieri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Per la Juventus è obbligatorio qualificarsi in Champions League in vista della prossima stagione. Sarà molto importante, perciò, non commettere più errori da qui alla fine dei giochi, al fine di rientrare tra le prime quattro in Serie A. A maggior ragione considerando il nuovo scivolone nello scontro diretto con l’Atalanta, sfida terminata 1-0 a favore dei bergamaschi. Le varie delusione accumulate in questa stagione, inoltre, costringono la società a riflettere seriamente in sede di calciomercato sul futuro della rosa. Diversi giocatori sono a rischio partenza durante la prossima estate, a causa di non poche prestazioni sottotono. Tra le pedine più in bilico ci sono senz’altro Dybala e Morata: arrivano, nel frattempo, novità importanti a questo proposito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Dybala all’Atletico Madrid: ‘carta’ Morata

Dal campo al calciomercato. Prima l’ennesima delusione Champions League, poi lo scudetto ormai sfumato quasi definitivamente e nelle mani dell’Inter. Troppi passi falsi, che potrebbero segnare il destino di non pochi giocatori all’interno della rosa bianconera. Occhio, soprattutto, al futuro di Paulo Dybala e Alvaro Morata in questo senso. L’argentino ha vissuto una stagione alquanto travagliata, accumulando pochissime presenze per via di problemi fisici. Il suo contratto scade a giugno 2022, ma il rinnovo non è ancora arrivato. Paratici e Agnelli, perciò, starebbero valutando una cessione a breve per evitare un clamoroso addio a parametro zero. Lo spagnolo, invece, non ha convinto appieno dal suo ritorno in prestito dall’Atletico Madrid.

Potrebbe crearsi, inoltre, uno scenario a sorpresa con protagoniste le pedine sopra citate. Stando a quanto rivela il sito ‘Todofichajes.com’, i ‘Colchoneros’ guidati da Simeone non avrebbe distolto lo sguardo dalla situazione dell’argentino. I biancorossi hanno migliorato la loro disponibilità economica nel corso degli anni, ma l’operazione in questione non sarebbe di certo low cost. La ‘Vecchia Signora’, infatti, vorrebbe ottenere un guadagno da circa 80 milioni di euro attraverso questo addio. L’Atletico Madrid, dal canto suo, è possibile decida di inserire nell’affare il cartellino di Morata per facilitare il colpo. Il 28enne ha un valore di 45 milioni, di cui 10 per il prestito e 35 per il riscatto nell’estate 2022. Questa soluzione abbasserebbe il prezzo de ‘La Joya’ a 35 milioni di conguaglio. Situazione in divenire, i negoziati pare siano in corso. Vedremo quale sarà il futuro di Dybala e Morata.

Emanuele Tavano