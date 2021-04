Calciomercato Milan, ultimatum per Donnarumma | Juventus avvisata

Il Milan potrebbe perdere il suo portiere Gianluigi Donnarumma a parametro zero: arriva l’ultimatum dei rossoneri

Sta tenendo banco in casa Milan il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Ma Maldini vuole pensare già alla prossima stagione ed è inevitabile che si arriverà a dover prendere una decisione per impostare il mercato. E il club rossonero avrebbe messo un ultimatum su Donnarumma.

Milan, Donnarumma deve prendere una decisione

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, infatti, il Milan ha concesso un ultimatum a Donnarumma, che verrà ‘aspettato’ fino alla fine del campionato. Manca circa un mese, dunque, col portiere della nazionale italiana che deve dare una risposta all’offerta di 8 milioni di euro stagionali del club. Una proposta ritenuta molto alta dalla dirigenza, che non ha intenzione di partecipare ad eventuali aste. Anche la Juventus è sul giocatore. Donnarumma ha ribadito più volte di voler restare al Milan, ma con Raiola le cose stanno andando molto per le lunghe. E i rossoneri hanno posto l’ultimatum.