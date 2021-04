Calciomercato Milan | Triplo colpo con la Champions

Tre profili per rafforzare il Milan in caso di qualificazione in Champions League. In Spagna sono certi che i rossoneri sarebbero sulle tracce di Sven Botman e Dani Ceballos. Conferme inoltre sull’interessamento per Thauvin

Nonostante il ko contro il Sassuolo, il Milan è ancora al secondo posto e in piena lotta per la Champions League. Raggiungere la principale competizione europea porterebbe il Milan ad avere un budget migliore per il calciomercato.

Il Milan è concentrato soprattutto sul campo ma la dirigenza rossonera continua le sue trattative con l’agente di Donnarumma e Calhanoglu. Dopo la firma di Zlatan Ibrahimovic, Maldini e Massara si augurano che anche il portiere e il turco accettino l’offerta del Diavolo.

Poi una delle priorità sarà certamente l’acquisto di un centravanti giovane da affiancare allo svedese, che in questa stagione ha davvero saltato tante partite. Occhi puntati soprattutto in Italia, dove piacciono Vlahovic e Scamacca che hanno una valutazione sui 40-50 milioni di euro ma attenzione anche ad Andrea Belotti, con un contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: ritorno di fiamma per Ceballos

Il Milan però non si fermerà al centravanti. In Spagna, Fichajes.net, riporta che in caso di Champions League si punterà su tre profili. Il primo nome è quello di Sven Botman, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Lille. Con il club francese i rapporti sono ottimi ma il prezzo – sui 35 milioni di euro – è già elevato. La concorrenza non manca ma un addio di Romagnoli potrebbe favorire la trattativa. Il portale, conferma, inoltre, l’interessamento per Thauvin, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Marsiglia e dal primo luglio sarà libero. L’ultimo profilo sarebbe quello di Dani Ceballos, che dovrebbe far ritorno a Madrid, dopo l’esperienza all’Arsenal. Lo spagnolo sarebbe il nome giusto per aggiungere fantasia al reparto di centrocampo.