Franck Kessié ha parlato del Milan: “Per diventare grandi manca la continuità. Contratto? A fine stagione parleremo col club”

Uno dei capisaldi e delle certezze del Milan di questa stagione, e anche per il futuro, è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha disputato la sua miglior stagione da quando è in rossonero. La leadership dell’ex Atalanta è stata fondamentale ed ha trascinato il club meneghino per larghi tratti della stagione. Kessié ha parlato ai microfoni di ‘SportWeek’, anche della svolta ottenuta con Stefano Pioli: “Quando arriva un nuovo allenatore porta le sue idee e ti chiede cose nuove rispetto a prima ed è normale che all’inizio fai fatica. Però abbiamo parlato e ho lavorato tanto per capire come dargli quello che voleva”. Missione riuscita e a trarne beneficio è stato tutto il Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Kessié: “Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione”

Le grandi prestazioni di Franck Kessié hanno catturato l’attenzione di grandi club stranieri, anche perché ha il contratto con il Milan andrà in scadenza nel 2022. Riguardo ad un possibile rinnovo, infatti, il centrocampista ivoriano ha dichiarato: “Ora sono concentrato sul lavoro che dobbiamo finire e che deve portarci in Champions. A fine stagione parleremo col club”. Tutto congelato al momento, prima c’è da centrare l’obiettivo Champions League. Infine, anche un consiglio indirizzato a Rafael Leao: “Gli dico di restare concentrato, di mantenere sempre lo stesso livello di attenzione in partita”.