Giornata di vigilia in casa Juventus, domani c’è la trasferta contro la Fiorentina ed in palio tre punti fondamentali per centrare l’obiettivo Champions League. All’andata, contro i viola, è arrivata la sconfitta più pesante della stagione: un 3-0 interno che ha infranto, di fatto, i sogni scudetto dei bianconeri. Oggi Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa, dando indicazioni sulle condizioni di Federico Chiesa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L’ultimo giocatore offensivo a mancare all’appello, poi, era Alvaro Morata ed il tecnico della Juventus ha risposto alla domanda posta dall’inviato di Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, conferma Morata | Pirlo risponde a CM.IT

In conferenza stampa Andrea Pirlo ha risposto alla domanda posta dall’inviato di ‘Calciomercato.it’: “Quali sono le condizioni di Morata, se può giocare dal 1′ domani e se punta su di lui anche per il futuro? Alvaro sta bene. L’altra sera è rimasto fuori per un semplice turnover, ho la fortuna di avere a disposizione tre attaccanti di un grandissimo livello”. Riguardo al futuro, poi, il tecnico bresciano ha aggiunto: “Alvaro è un giocatore forte, lo sappiamo. Ci ha dato tanto quest’anno e ci darà tanto anche per il futuro. E’ un giocatore sul quale puntiamo al cento per cento”.

Parole che vanno in direzione di una conferma, anche per la prossima stagione. Rimangono ancora i dubbi, però, sulle modalità della conferma: la Juventus, infatti, in estate potrebbe prolungare il prestito per un altro anno con 10 milioni di euro oppure riscattare interamente il cartellino dello spagnolo per 45 milioni. Un passaggio fondamentale, dal quale dipenderà molto il futuro dell’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid.