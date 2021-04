Le dichiarazioni di Andrea Pirlo alla vigilia di Fiorentina-Juventus, sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A

In casa Juventus è vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina di Iachini. Ronaldo e compagni saranno obbligati a vincere per rimanere attaccati al treno Champions, ma altrettanto i viola visto che sono in piena lotta salvezza. Alle 12.30 Andrea Pirlo risponde alle domande dei giornalisti: conferenza LIVE qui su Calciomercato.it.

CHIESA E RAMSEY – “Federico non ha ancora recuperato del tutto, per questo domani non sarà tra i convocati. Aaron, invece, sta meglio e domani potrebbe giocare”.

OBBLIGO CHAMPIONS – “Prima della gara col Parma ci sono state tante voci (riferimento alla Superlega, ndr), ma il nostro obiettivo è uno solo: qualificarci alla prossima Champions. Sappiamo come arrivarci, per noi è un obbligo. Il clima in squadra è positivo, c’è voglia di finire bene la stagione. Mi fido completamente dei miei giocatori: l’obiettivo è importante, e so quello che vogliono loro e la società. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia e dobbiamo fare più punti possibile”.

FIORENTINA – “Lotta per la salvezza ma non scordiamoci cosa è successo all’andata (vittoria netta dei viola, ndr). E’ una squadra compatta e aggressiva, che in queste partite ha fatto molto bene. Sappiamo quello che ci attende. Sarà una bella partita, contro un avversario storico”.

DYBALA – “Sta sempre meglio. Passano le partite e mette minuti nelle gambe”.

RONALDO – “Con Cristiano ho un bellissimo rapporto. Ha sempre voglia di far bene, anche le partitelle di allenamento”.

CHIELLINI – “Sta bene e dovrebbe rientrare dal primo minuto”.

RABIOT – “E’ cresciuto tanto, domani partirà dall’inizio”.

DEMIRAL E BONUCCI – “Merih non è ancora a disposizione, per Leo dobbiamo valutare”.

AGNELLI – “Il Presidente è sereno, tutti i giorni al campo porta entusiasmo”.

RISCHIO ESCLUSIONE – “Siamo sereni sui nostri obiettivi e su quello che poi deciderà la UEFA”.