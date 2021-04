Da Donnarumma a Maignan passando per Szczesny, le ultime di calciomercato con protagonisti Juventus e Milan

Non solo Calhanoglu, il Milan sarebbe molto vicino a perdere a zero anche ‘Gigio’ Donnarumma. Il ‘Corriere dello Sport’ conferma stamane il fortissimo interesse della Juventus, o meglio dire l’affondo del club bianconero con tanto di offerta superiore ai 10 milioni di euro netti l’anno per ‘Gigio’ Donnarumma. In sostanza due in più di quanti ne proponga il club rossonero e più o meno quanti ne da tempo l’agente del portiere classe ’99, vale a dire Mino Raiola. Paratici e soci sono però chiamati a cedere Szczesny per far posto a Donnarumma, una cosa non semplice visto che il polacco guadagna tanto (circa 7 milioni netti dopo il prolungamento fino al 2024) e non sembra aver un grande mercato. Giorni fa vi abbiamo smentito le voci riguardanti il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Della Valle | “Dybala e Morata conferma ad una condizione”

Calciomercato Milan, Donnarumma-Juventus: accordo con l’erede

Tornando a Donnarumma, ‘la Gazzetta dello Sport’ smentisce invece l’esistenza di questa offerta della Juventus parlando di mancanza di fondi per sostenere un’operazione così onerosa, specie dopo il fallimento della Superlega (non del tutto ‘morta’, stando alle ultime dichiarazioni di Florentino Perez), ma al contempo svela che Maldini e soci abbiano già trovato un accordo con quello che raccoglierebbe l’eredità del ragazzo nativo di Castellammare di Stabia, ovvero Mike Maignan. A quanto pare il Milan ha un’intesa col 25enne sulla base di un contratto quinquennale da 3 milioni di euro. Col Lille i rapporti sono eccellenti, per cui non dovrebbero esserci problemi a chiudere l’affare per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.