I casi spinosi nel Milan sono sempre i soliti, ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Portiere e trequartista ancora in scadenza di contratto

Ibrahimovic ha rinnovato, ‘Gigio’ Donnaruma e Hakan Calhanoglu ancora no e forse non lo faranno mai, andando via dal Milan a parametro zero. Stando alle ultime di ‘Sky Sport’, per il portiere gestito da Mino Raiola, che indiscrezioni di calciomercato danno già d’accordo con la Juventus, la dirigenza rossonera ha ancora qualche speranza, mentre per il trequartista turco le ha perse del tutto visto che anche l’ultima proposta è stata rifiutata e non c’è l’intenzione di rilanciare da parte del club targato Elliott. La distanza tra domanda (4,5 milioni di euro) e offerta è rimasta in sostanza di circa 1 milione di euro.

Calciomercato Milan, conferme su Calhanoglu: occhio alla Juventus

Confermate quindi le ultime notizie di Calciomercato.it a proposito della situazione di Calhanoglu. Lo scorso 11 aprile vi abbiamo detto che Maldini e soci hanno cominciato a scandagliare il mercato italiano e straniero alla ricerca di un nuovo trequartista. Anche per l’ex Bayer è viva la pista Juventus, coi bianconeri che potrebbero affondare il colpo in caso di cessione di Ramsey.