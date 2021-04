Milan, Gazidis a rischio | Soluzione ‘interna’ per il sostituto

Milan, dopo il caos Superlega rischia la posizione di ad Ivan Gazidis: ecco chi potrebbe sostituirlo nella carica in rossonero

Mercoledì difficile per il Milan, che ha incassato una pesante sconfitta casalinga per 2-1 contro il Sassuolo. I rossoneri sono ancora al secondo posto in classifica per il momento, ma la classifica potrebbe accorciarsi ulteriormente mettendo nuovamente a rischio il piazzamento in Champions League. Diavolo coinvolto anche nel caos Superlega, con Maldini che ha chiesto scusa ai tifosi davanti alle telecamere nel prepartita di ieri. E la cosa potrebbe portare a sviluppi inattesi, con la posizione dell’ad Ivan Gazidis a rischio.

Milan, Maldini al comando al posto di Gazidis: lo scenario

Il modo in cui il dirigente si era esposto nella giornata di lunedì verso gli sponsor pesa nelle valutazioni, considerato il rapido dietrofront che hanno dovuto compiere i 12 membri fondatori della Superlega. Il danno di immagine, secondo il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe pesare e a farne le spese, sebbene abbia messo in atto quella che era una volontà di Elliott, sarebbe proprio Gazidis. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma potrebbe essere sostituito nella sua carica proprio da Paolo Maldini.