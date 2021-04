Calciomercato Juventus, esonero Pirlo se perde con l'Udinese! I dettagli

L’eventuale sconfitta di Udine costerebbe la panchina ad Andrea Pirlo. L’indiscrezione sull’esonero e tutti i dettagli

Sono settimane decisive per la Juventus ed in particolare per la panchina di Andrea Pirlo. L’ennesimo stop stagionale, arrivato sul campo della Fiorentina, ha complicato la corsa Champions della squadra bianconera, al punto che si è tornato a parlare del possibile esonero dell’allenatore. In questo senso, su Pirlo c’è sempre l’ombra di Massimiliano Allegri, e la prossima partita contro l’Udinese potrebbe diventare già decisiva. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, la tensione è alta e in caso di clamoroso crollo a Udine la Juventus procederebbe con l’esonero di Pirlo per affidarsi a Igor Tudor come traghettatore fino al termine dell’anno. I ragionamenti sulla prossima stagione sono invece in stand-by e dipenderanno inevitabilmente dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. In ogni caso, si profilano giorni e settimane decisive anche sul fronte Pirlo. Vi terremo aggiornati.