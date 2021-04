Calciomercato Juventus, traballa Pirlo: effetto domino | Caso nello staff

La Juventus valuta le prospettive tra campo e calciomercato in una situazione che resta particolarmente intricata. Le alternative per la panchina di Pirlo e il retroscena riguardante lo staff

La Juventus è arriva al punto cruciale della sua stagione e probabilmente nessuno si sarebbe immaginato un epilogo di questo tipo. I bianconeri viaggiano, infatti, in piena zona Champions League e dopo gli ultimi deludenti risultati anche questo traguardo è clamorosamente a rischio. La Vecchia Signora non è riuscita a decollare sotto il punto del gioco e dei risultati: il pareggio contro la Fiorentina è stato l’ennesimo tassello di una stagione disgraziata.

E’ evidente che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbero tutti a rischio. A partire da Andrea Pirlo che, a oggi, è sempre stato confermato dalla società, almeno pubblicamente, fino ad arrivare alla dirigenza, come vi abbiamo già riportato nella giornata di ieri. E spunta anche un significativo retroscena riguardante lo staff bianconero. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società punta il dito contro i giocatori che sarebbero troppo molli, ma anche l’armonia nello staff è un punto di domanda decisivo. Addirittura, Igor Tudor, secondo alle spalle di Andrea Pirlo, sarebbe ai margini per differenze di vedute con gli altri componenti. Attualmente è vice, ma non di fatto: non si integrato con lo staff, definito moderno, portato a Torino da Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo ‘scaricato’ | “Prenderei subito Gasperini”

Calciomercato Juventus, Tudor ai margini e i possibili successori di Pirlo: doppia pista

Inevitabilmente le discussioni si articolano poi sulla panchina di Andrea Pirlo. L’eventuale addio del tecnico ai bianconeri scatenerebbe un vero e proprio effetto domino che riguarderebbe anche i nomi di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, come riporta ‘Repubblica’. Il primo resta nel mirino della Roma e l’accordo pare ormai sempre più vicino, mentre l’ex Inter, come vi avevamo già anticipato nelle ultime ore, potrebbe andare al Napoli, ma occhio anche a Dionisi e Juric.

E chi andrebbe sulla panchina bianconera? L’effetto domino potrebbe surriscaldare la candidatura di Massimiliano Allegri, per cui bisogna prestare attenzione anche in ottica Inter, che tornerebbe lì dove ha vinto tanto ma occhio anche a Gian Piero Gasperini che ha già dimostrato tutte le sue qualità nelle ultime stagioni all’Atalanta.