Calciomercato Juventus, Allegri-Inter: ci risiamo | La posizione di Conte

La Juventus è a caccia della Champions League sul campo, ma le prospettive per il futuro non mancano. Occhio al nome di Massimiliano Allegri per la panchina, ma torna in corsa l’Inter

La Juventus ha deluso anche ieri sul campo. Lo scialbo 1-1 contro la Fiorentina lascia diversi dubbi sul futuro della società, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. Gli scenari per la panchina di Andrea Pirlo, infatti, sono tutti da valutare e potrebbero cambiare presto in relazione ai risultati sul campo. Una delle piste che andrà valutata con la massima attenzione nel prossimo futuro è certamente quella relativa a Massimiliano Allegri.

L’allenatore, infatti, è ancora a caccia di una panchina ed è stato accostato a diversi club italiani e internazionali. Il tecnico livornese, infatti, è da mesi nel mirino della Roma e all’interno del valzer di panchine che riguarda anche Sarri e Spalletti, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Si parla molto di un possibile ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus, ma spunta ora anche una clamorosa prospettiva che vedrebbe l’allenatore nel mirino dell’Inter: la suggestione e tutte le ultime novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, occhio all’Inter per Allegri: lo scenario e la posizione di Conte

Il futuro di Allegri si potrebbe nuovamente articolare intorno alle scelte delle due maggiori big di Serie A. Come riporta ‘Repubblica’, il suo nome pare ideale per l’ambiente bianconero, a prescindere da quale dirigenza possa trovare e secondo le opinioni dei tifosi. Allo stesso tempo, un altro anno senza panchina non sembra un’opzione percorribile per l’allenatore che vuole tornare in gioco. E i rapporti con Andrea Agnelli sono notoriamente ottimi.

E’ da attenzionare, però, anche l’Inter per il futuro di Allegri. Nelle ultime interviste, Antonio Conte non ha sciolto i dubbi sul suo futuro e già la scorsa estate l’allenatore livornese fu vicinissimo alla Beneamata prima che Zhang sancì la pace. Come riporta il quotidiano, con Conte “ogni primavera è una burrasca” e chissà che le strade di Allegri e dell’Inter stavolta non possano davvero incrociarsi. Intanto il tecnico sembra aver tracciato una riga: valuta solo Torino o Milano. Si preannuncia una possibile corsa a due particolarmente accesa per il suo futuro.