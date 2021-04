Calciomercato Juventus, Marani 'scarica' Pirlo

La stagione della Juventus è al di sotto delle aspettative e Pirlo è sempre più in discussione: “Proverei a prendere subito Gasperini”

La prima avventura di Andrea Pirlo in panchina, direttamente alla guida di un grande club come la Juventus, rischia di concludersi in maniera disastrosa. I bianconeri, in caso di vittoria del Napoli questa sera contro il Torino, sarebbero esclusi dalla zona Champions League: uno scenario a cui Paratici ha confessato di non voler nemmeno pensare. Per la ‘Vecchia Signora’, dopo nove scudetti consecutivi, si tratterebbe di un fallimento enorme e getterebbe grandi ombre sul futuro.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Lorenzo Pregliasco: “Ecco come è tramontata l’ipotesi Superlega”

In questi giorni, caratterizzati da grandi riflessioni in casa Juventus, la conferma di Pirlo in panchina anche per l’anno prossimo è messa in dubbio. Il primo ad essere deluso, come rivelato dopo il pareggio con la Fiorentina, è il tecnico bresciano e l’addio potrebbe dover essere inevitabile. Intanto, arriva un consiglio per la dirigenza bianconera in vista della prossima stagione: Gian Piero Gasperini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pirlo sempre più in bilico | “Subito Gasperini”

Mentre il futuro di Andrea Pirlo sembra essere sempre più segnato, la Juventus viene prima ‘sgridata’ per le scelte fatte fin qui e poi consigliata in vista della prossima stagione. Matteo Marani, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Mi domando: perché Gasperini non allena la Juve? E perché la Juventus è allenata da Pirlo?”. Un quesito forte che, però, è quello che molti tifosi bianconeri si stanno facendo in queste ultime settimane. Poi, il giornalista di ‘Sky’ ha continuato elogiando il lavoro svolto a Bergamo da Gasperini:” Ha vinto due Panchine d’Oro e trasformato una provinciale in una grande squadra. L’Atalanta ha prodotto 80 milioni di plusvalenze e il merito è principalmente di Gasperini”.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Napoli, De Laurentiis vuole un incontro a casa Spalletti per chiudere

Infine, Matteo Marani ha consigliato la Juventus riguardo la prossima stagione e all’allenatore giusto a cui affidare la propria panchina. “Se fossi in un grande club europeo proverei subito a prenderlo questa estate, in passato lo aveva cercato solo la Roma“. Solamente i giallorossi, ora in contatto con Maurizio Sarri come raccontato su queste pagine, avevano sondato il terreno per il tecnico dei bergamaschi negli ultimi anni. Il futuro della panchina bianconera, invece, rappresenta una grande incognita al momento.