Grandi polemiche al termine di Lazio-Milan su Donnarumma: il sorriso del portiere che si intrattiene a parlare con Reina fa infuriare i tifosi

Il Milan vede complicarsi il cammino per la Champions. La Lazio vince 3-0 e mette nei guai i rossoneri. In campo Donnarumma ha fatto il possibile per tenere in piedi la sua squadra, incolpevole sui tre gol subiti. Al fischio finale il suo comportamento però è finito sotto accusa da parte dei tifosi milanisti. In particolare non è andato giù il sorriso sfoggiato dal portiere mentre parlava con l’ex compagno di squadra Reina dopo essersi scambiati la maglia.

Un comportamento che, unito alla trattativa per il rinnovo che non si sblocca e alla pesante sconfitta di questa sera, ha mandato su tutte le furie il popolo rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni dei tweet contro il portiere del Milan:

#Donnarumma noi siamo incazzati neri senza un soldo delusi amareggiati.. Tu con 6 mln all anno dopo un 3 0 e prestazione tua ridicola ti permetti anche di ridere.. Fuori dai coglioni!#ACMilan — brunibra (@Brunoyz98) April 26, 2021

Donnarumma pronto a prendere il posto di Sczeszsny anche nel ridere dopo i goal presi. https://t.co/Mtkw1EEVVR — Federico Scanavino (@fedeedoscana) April 26, 2021

Ti ho sempre difeso e fosse per me ti darei 100 milioni, anzichè 10: ma così no, caro Gigio…#Donnarumma #LazioMilan pic.twitter.com/6iBXJaz57c — Giovanni D’Avino (@Juan__DAv) April 26, 2021

I milanisti gliele stanno mandando a dire a #Donnarumma — Whoterr (@giannini_walter) April 26, 2021

@gigiodonna1 ipocrita che ridi dopo una lezione subita.@davidecalabria2 esce dal campo in lacrime, 1000 volte rossonero. Sei pronto per i gobbi.#Donnarumma #DonnarummaOut @acmilan — RedBlack1969 🇮🇹 (@redblack1969) April 26, 2021