Stando alle ultime news provenienti dalla Germania, il Milan avrebbe trovato un accordo per Mike Maignan per il dopo Gianluigi Donnarumma

Novità importanti arrivano dalla Germania, in merito alla porta del Milan. Secondo quanto riferito da Sport1, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo per Mike Maignan. Il 25enne del Lille, come raccontato negli ultimi giorni, è il prescelto dei rossoneri per sostituire Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Milan, accordo totale per Maignan









L’estremo difensore rossonero non ha ancora dato risposta all’ultima offerta del Diavolo che ha dunque deciso di muoversi per non farsi trovare impreparato qualora non dovesse arrivare la firma del giovane classe 1999. Secondo Sport1, il Milan avrebbe raggiunto un’intesa anche con il club francese per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, battendo la concorrenza del Borussia Dortmund. Maignan è dunque pronto a legarsi ai rossoneri ad un contratto a lungo termine.

Viene confermato, inoltre, quando detto, con la Juventus in pole per Donnarumma. E’ chiaro che i bianconeri devono riuscire a liberarsi di Szczesny per far spazio all’erede italiano di Buffon.