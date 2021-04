Parla Joe Barone. Il dirigente della Fiorentina ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, che tanto piace a Juventus e Milan

Dusan Vlahovic è certamente l’osservato speciale di Fiorentina-Juventus. L’attaccante, protagonista assoluto con la maglia viola in questo stagione, è finito nel mirino dei grandi club italiani. Il giocatore classe 2000, che in Serie A ha messo a segno già 16 gol, piace parecchio ai bianconeri ma anche al Milan. Per strapparlo alla Fiorentina servirà una cifra superiore ai 40 milioni di euro ma il club toscano è a lavoro per trovare un accordo con il serbo. Il contratto scade il 30 giugno 2023 ma la volontà di Rocco Commisso è quella di blindarlo con un accordo ancora più lungo.

Calciomercato Milan e Juve | Le parole di Barone su Vlahovic

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Fiorentina, il dirigente dei viola, Joe Barone, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Vlahovic: “Dusan ha un contratto e va rispettato – afferma Barone ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Lavoriamo con Vlahovic e con i suoi agenti, quando arriveremo a qualche novità vi aggiorneremo tutti”