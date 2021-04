Un posto nella prossima Champions League sarà fondamentale per il futuro sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo

La bufera sulla Superlega e le polemiche nei confronti di Agnelli, hanno fatto passare in secondo piano questa settimana il futuro sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano ha finora sempre incassato la fiducia della società, anche nei momenti più critici, ma la sua conferma passa inevitabilmente dalla conquista di un posto nella prossima Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato, Padovan attacca Pirlo: “Non sa cosa fare alla Juventus”

Pirlo con un piazzamento Champions avrebbe grosse chance di restare alla guida della ‘Vecchia Signora’, al contrario sarebbe a serio rischio la sua posizione in bianconero. Giancarlo Padovan analizza finora l’esperienza di Pirlo alla Juve, soffermandosi anche sugli scenari futuri in merito all’ex regista campione del mondo: “Pirlo non sa cosa fare secondo me. La Juve ha bisogno di un buon meccanico: ha una macchina con più cavalli dell’anno scorso, questa rosa è più forte di quella che aveva Sarri – sottolinea il giornalista intervenendo a Sky Sport24′ – Pirlo ha fatto quello che ha potuto, è stata una scelta improvvisata da parte della Juve. Comunque vada a finire si brucerà un po’ le ali. Se non andrà in Champions, poi, credo che la sua carriera sarà compromessa. La scelta più consona era quella iniziale, partendo alla guida dell’Under 23″.