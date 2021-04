Calciomercato Juventus, cambia tutto | Pirlo può lasciare a fine stagione

Il futuro della panchina della Juventus è sempre più incerto: a fine stagione potrebbe essere Pirlo a fare un passo indietro

La prima stagione di Andrea Pirlo in veste di allenatore non sta riuscendo a soddisfare le grandi aspettative con cui si era presentata in estate. Gli stessi dirigenti della Juventus, nei primi mesi della sua gestione, avevano insignito del titolo di 'predestinato' il tecnico bresciano. Nel corso della stagione, però, le difficoltà sono sembrate essere sempre di più ed ora i bianconeri si dovranno giocare la qualificazione alla prossima Champions League in queste ultime cinque partite di Serie A. Al termine del campionato, in ogni caso, Pirlo potrebbe prendere una decisione a sorpresa.

Calciomercato Juventus, colpo di scena in panchina | Pirlo può dimettersi a fine stagione

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Andrea Pirlo potrebbe seguire le tracce di Marcello Lippi e fare un passo indietro a fine stagione. Il tecnico bresciano, che contro l’Udinese rischia già di essere esonerato, potrebbe decidere di consegnare le proprie dimissioni e lasciare la Juventus indipendentemente dai risultati ottenuti in questo finale di stagione. In questo modo, quindi, Agnelli e Paratici sarebbero esentati dal prendere una decisione difficile in estate.