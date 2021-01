Tanti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno. In Italia attenzione alle situazioni legate a Donnarumma e Milik. Dall’estero occasione Depay

Tempo scaduto o quasi. Sono davvero tanti i calciatori che vanno in scadenza il prossimo 30 giugno, dei quali non si conosce ancora il futuro. Il caso più eclatante è quello di legato ad uno dei giocatori più forti al mondo Lionel Messi. L’argentino voleva andar via già la scorsa estate da Barcellona. Le elezioni potrebbero cambiare le carte in tavola ma appare difficile e Psg e Manchester City restano in agguato. I due club monitorano con attenzione anche la situazione legata a Sergio Ramos, che non ha ancora un accordo con il Real Madrid. La priorità restano i blancos ma non c’è la firma. Possibile futuro nella Capitale spagnola, invece, per Alaba, che dirà addio al Bayern Monaco. Il nome dell’austriaco è sul taccuino della Juventus così come del Psg ma il Real è in netto vantaggio.

Anche in Italia si guarda con attenzioni ai giocatori che andranno in scadenza a giugno: tra possibili colpi e rinnovo, dal caso Milik, che ha rotto da tempo col Napoli, a quello di Gigio Donnarumma, analizziamo tutte le situazioni legate alla Serie A.

Calciomercato Milan, da Calhanoglu a Donnarumma: rinnovi ad un passo

Non possiamo che iniziare dalla capolista. Il Milan ha in scadenza il prossimo 30 giugno due dei calciatori più importanti della rosa. Gigio Donnarumma ma anche Hakan Calhanoglu potrebbero liberarsi a zero fra meno di sei mesi. Maldini e Massara oltre a pensare ai rinforzi, con Meite in chiusura, lavorano ai loro rinnovi. C’è il desiderio comune di andare avanti insieme. Come raccontato ieri, c’è stato un nuovo summit tra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, agente del turco. L’incontro è stato positivo, ne serviranno probabilmente altri, ma la fumata bianca è davvero vicina a circa 4,5 milioni di euro con i bonus. Vede il traguardo anche la trattativa per il prolungamento di contratto di Gigio Donnarumma, con l’inserimento di una clausola rescissoria, in caso di mancato approdo in Champions League e il rinnovo del fratello. Si sta lavorando anche ai prolungamenti di Kessie, Calabria e Romagnoli, in scadenza nel 2022, ma per loro c’è ancora un po’ di tempo. Non a quello di Musacchio destinato a lasciare in estate.

Calciomercato Napoli, non solo Milik: le occasioni azzurre

In casa Napoli va monitorata con attenzione la situazione legata a Milik. L’attaccante – come raccontato – ha rotto con il club e si appresta, salvo clamorosi colpi di scena, a vivere altri sei mesi in tribuna. La Juventus è così pronta ad approfittarne, tesserando il calciatore a parametro zero. Occhio però all’Inter e ad altri club com Atletico Madrid, Roma e Milan che non hanno mollato l’idea di prendere il campione polacco. L’entourage di Milik ha in programma degli incontri con Juventus e Inter che faranno certamente maggiore chiarezza. Tra gli azzurri vanno in scadenza anche Maksimovic e Hysaj, che potrebbero interessare alle big italiane. Interessa certamente, fin da subito, anche Fernando Llorente, tornato di moda per i bianconeri come vice Morata.

Calciomercato Inter e Juve, non solo Depay: quante occasioni dall’estero!

Dando uno sguardo all’estero, il calciatore che più interessa è certamente Memphis Depay. L’Inter è intenzionata a mettere a segno il colpo a parametro zero o già a gennaio se le uscite dovessero portare un buon gruzzoletto ma l’olandese è anche un’idea forte della Juventus, che potrebbe anticipare tutti sfruttando gli ottimi rapporti con il Lione, dove gioca in prestito De Sciglio. Sempre in Francia gioca Thauvin, che da mesi è uno obiettivo concreto del Milan. L’esterno francese piace parecchio e Maldini non si è nascosto nel dichiararlo. Il giocatore, che non rinnoverà il proprio contratto con il Marsiglia, interessa però anche a Napoli, Atalanta e soprattutto Siviglia. Restando all’estero non possono passare inosservate anche le situazioni legate a Sergio Aguero, che potrebbe essere un’idea per la Juventus, e Georginio Wijnaldum, pronto a lasciare il Liverpool, che stuzzica non poco i nerazzurri. Non hanno ancora rinnovato col Psg Angel Di Maria e Julian Draxler. Se dovessero decidere di andare in scadenza sarebbero certamente un’opportunità per le nostre big. Il coronavirus ha stravolto il calciomercato e i parametri zero sono sempre più un’occasione da prendere al volo.