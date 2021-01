La Juventus sta continuando a sondare il mercato alla ricerca di un vice Morata. L’idea Fernando Llorente non è tramonta

Continua, come specificato dal dirigente bianconero Fabio Paratici, prima del match di Coppa Italia contro il Genoa, la ricerca della Juventus di una prima punta che sia alternativa ad Alvaro Morata. I nomi sul tavolo restano diversi, con l’opzione Scamacca che resta la privilegiata dal punto di vista tecnico ed anche anagrafico. Al momento, però, fonti torinesi danno al 30% la possibilità di chiusura di una trattativa per l’attaccante di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa.

Calciomercato Juventus, Llorente pista viva

Sullo sfondo, ma con forti possibilità di risalita c’è il nome di Fernando Llorente. Nelle ultime ore, il calciatore spagnolo sta iniziando a sciogliere alcuni aspetti burocratici che legano se stesso e la sua famiglia alla città di Napoli. Secondo fonti vicine al calciatore, manca ancora l’offerta concreta della Juventus, ma l’interesse del club bianconero resta vivo e potrebbe prodursi in un assalto nelle prossime ore. Llorente, in questo modo, si vuol porre nelle condizioni di poter eventualmente accettare un’offerta anche last minute della Juventus. Il Napoli potrebbe tornare sulla decisione di trattenerlo fino al termine della stagione (che coincide anche con la scadenza del contratto del giocatore navarro con il club azzurro) visto il miglioramento, certificato anche dalle parole di Gattuso, delle condizioni di Victor Osimhen.