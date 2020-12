Le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e sempre sull’agenda della Juventus

Non è fatta per Alaba al Real Madrid, ovviamente a partire del prossimo luglio, ma stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it il club spagnolo ha compiuto importanti passi in avanti per il campione austriaco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco dopo aver strappato il suo ok lo scorso novembre.

Per Alaba va tuttavia registrato l’inserimento deciso del Paris Saint-Germain, che si appresta a passare nelle mani di Pochettino e anch’esso ingolosito dall’opportunità di ingaggiare a costo zero un calciatore di così grande spessore. Anche se a zero si fa per dire, dato che il classe ’92 viennese – sull’agenda pure della Juventus – chiede sui 12 milioni di euro a stagione, esclusi bonus e commissioni.