Accordo trovato tra il Psg e Thomas Tuchel per l’addio del tecnico tedesco alla società parigina: buonuscita milionaria

Il Psg è pronto a voltare pagina e si avvicina il momento degli annunci. Thomas Tuchel è stato esonerato alla vigilia di Natale e il suo posto sarà preso da Mauricio Pochettino. Mancano ancora gli annunci ufficiali, ma soltanto per una questione formale. La prima è stata risolta, secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, al termine di una trattativa tra lo stesso allenatore tedesco e Leonardo. Il nodo era la buonuscita per il tecnico che ha spuntato una cifra vicina ai sei milioni di euro per anticipare di sei mesi l’addio già previsto da contratto in estate. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ora invece si lavora all’accordo totale con l’ex manager del Tottenham. Pochettino dovrebbe firmare un contratto fino al 2023 e nei prossimi giorni – salvo clamorosi colpi di scena – arriveranno firma e ufficialità. Poi per il Psg sarà tempo di riandare a caccia di Lille e Lione in classifica e di nuovi acquisti sul mercato con Eriksen e Dybala tra i possibili obiettivi.