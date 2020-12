Conte sogna van de Beek per il centrocampo dell’Inter, ma ad oggi il Manchester United non vuole privarsi dell’ex Ajax

L’Inter sta vagliando diverse piste per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte per la finestra del mercato invernale. Il tecnico salentino ha dato da tempo il via libera alle cessioni nel reparto di Eriksen e Nainggolan, con la dirigenza di Viale della Liberazione a cacca di una sistemazione per i due ‘esuberi’ di lusso della rosa nerazzurra.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Possibile colpo dal Liverpool

Calciomercato Inter, da fantacalcio lo scambio Eriksen-van de Beek

L’ex Tottenham in particolare stuzzica la fantasia dell’estimatore Pochettino, che potrebbe puntare sul danese al PSG dopo i fruttuosi trascorsi a Londra. Da Parigi può arrivare in cambio Paredes, mentre Xhaka e Ceballos sono i profili sotto la lente d’ingrandimento di Marotta e Ausilio in caso di ritorno in Premier di Eriksen stavolta sponda Arsenal. Uno dei sogni di Conte e della dirigenza resterebbe comunque van de Beek, deludente finora nella sua avventura al Manchester United. Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, però, ad oggi sarebbe un’operazione da ‘fantacalcio’ viste le difficoltà nell’imbastire un possibile affare tra Eriksen e l’olandese ex Ajax con lo United. I ‘Red Devils’ punterebbero infatti su van de Beek tra presente e futuro, nonostante le difficoltà riscontrare attualmente dal giocatore.