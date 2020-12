Il calciomercato Inter, come vice Lukaku, segue anche Origi del Liverpool; colpo possibile a gennaio

Prosegue la ricerca di un vice Lukaku in casa Inter. In attesa dell’incontro di domani tra Marotta, Ausilio e Conte, dirigenza e allenatore vagliano i profili per rinforzare attacco e centrocampo. In avanti, tra i nomi più gettonati delle ultime settimane, pur con caratteristiche diverse, figurano Gervinho e Gomez. Tuttavia, grazie anche alle sue caratteristiche simili a quelle di Lukaku, un altro nome in lizza è Divock Origi, attaccante classe 1995 in uscita dal Liverpool già a gennaio.

Gli agenti di Origi, riporta il ‘Corriere dello Sport’, lo hanno proposto a metà Europa perché l’arrivo estivo di Jota alla corte di Klopp ha ulteriormente ridotto l’impiego del bomber belga, tra gli ‘eroi’ della Champions 2018-19 alzata dai Reds. Origi, in questa stagione, sta trovando poco spazio ed è seguito con interesse da Wolverhampton, Newcastle, Brigton, Aston Villa e Schalke ’04. L’Inter, dal canto suo, avrebbe due vantaggi: il fascino della lotta Scudetto e la possibilità di far giocare Origi col connazionale Lukaku, con il quale ormai da tempo condivide gioie e dolori nel Belgio.