Calciomercato Inter, allarme rosso Lukaku | ‘Colpa’ del Psg

Calciomercato Inter, preoccupazione per i movimenti che possono coinvolgere Lukaku: la mossa del Psg fa paura

15 gol in 18 presenze in tutte le competizioni, Romelu Lukaku è sempre più leader e trascinatore dell’Inter. Dall’attaccante belga passano molte delle fortune della squadra nerazzurra, Conte punta tantissimo su di lui per correre verso lo scudetto. Ma i prossimi movimenti sul mercato internazionale preoccupano tutto l’ambiente interista, gli intrecci che si potrebbero creare potrebbero portare il numero 9 lontano da Milano.

Calciomercato Inter, intreccio Kane-Lukaku: la richiesta di Pochettino

L’esonero di Tuchel sulla panchina del Psg e l’arrivo ormai in dirittura di Pochettino ha rimescolato le carte. Il tecnico argentino, che ritorna in pista dopo circa un anno di stop, ha diverse richieste per la sua nuova società e in particolare Harry Kane, bomber già allenato ai tempi del Tottenham. Difficilmente gli ‘Spurs’ vorranno privarsene, a meno che i francesi non siano disposti a mettere sul piatto i circa 120 milioni di euro richiesti. A quel punto, Mourinho avrebbe le idee chiarissime su come sostituire il suo centravanti. Vale a dire, proprio con Lukaku. E soprattutto avrebbe la possibilità economica per farlo.