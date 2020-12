Mauricio Pochettino sta per diventare il nuovo allenatore del Psg: l’allenatore argentino si muove subito per Eriksen

Non ha ancora ricevuto la nomina ufficiale, ma Mauricio Pochettino è subito pronto a calarsi nella realtà del Psg. L’allenatore argentino a gennaio spera di poter avere qualche uomo fidato per poter approcciare al meglio la nuova realtà e il nome più ‘caldo’ è quello di Christian Eriksen. Inter è pronta a cedere il danese, fuori ormai dai piani di Conte e da quelli della società, come spiegato ieri da Marotta. Per lui ci sono stati i primi contatti: il trequartista sarebbe felice di ritrovare il manager argentino con cui ha condiviso diversi anni al Tottenham. I due hanno rappresentato le colonne dell’era Spurs che ha portato i londinesi fino alla finale di Champions. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’Inter spera di ricavarne almeno 27 milioni di euro, anche se non è da escludere un addio anche in prestito, così come un possibile scambio: Paredes è l’uomo che potrebbe far gola a Conte anche se con il connazionale Pochettino potrebbe essere rilanciato.