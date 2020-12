Niente Eriksen per Pochettino e il Psg: il manager argentino avrebbe espresso un’altra preferenza per il centrocampo

Christian Eriksen più lontano dal Psg. E’ quanto arriva dall’Inghilterra dove il ‘Sun’ afferma che Pochettino ha altre priorità per il centrocampo. Con il suo arrivo a Parigi si è subito fatta strada l’ipotesi Eriksen, ma sembra che il danese non rientri tra le priorità del tecnico argentino. Il tabloid inglese, infatti, parla di un’altra priorità che Pochettino avrebbe espresso a Leonardo prima del suo approdo sotto la Torre Eiffel. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Pochettino punta Dele Alli, niente Eriksen

Il nome fatto è quello di Dele Alli, assoluto protagonista al Tottenham con Pochettino ed ora divenuto una comparsa con Mourinho. Proprio il centrocampista inglese sarebbe la priorità per il Psg che per arrivare a lui deve però fare spazio a centrocampo dove ci sono al momento sei calciatori per due maglie. Così da Draxler a Paredes, da Gueye ad Herrera, le valigie sono pronte. Se il Psg mollerà davvero Eriksen, per l’Inter occorrerebbe trovare un altro acquirente per un calciatore che, ormai è risaputo, non rientra nei piani di Conte.