Calciomercato Inter, contatti per Depay del Lione: tutti i dettagli di CM.IT

Alla corte dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo le cessioni potrebbe arrivare un quarto attaccante: Depay nel mirino

Quello che ha aperto i battenti ieri, sarà un calciomercato al risparmio. Tutti i club europei, anche quelli più importanti, sono in difficoltà economica, a causa anche dei mancati introiti derivanti dagli stadi chiusi, causa pandemia Covid-19. Non fa eccezione l’Inter e le recenti voci sulla ricerca di soci da parte di Suning lo confermano. Nel frattempo, però, i nerazzurri di Antonio Conte sono in corsa per la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia e, senza impegni europei, possono puntare davvero al double nostrano. Anche per questo motivo, si è parlato insistentemente di nuovi innesti, soprattutto nel reparto avanzato, col nome di Alejandro Gomez in prima fila. Ma prima sarà necessario cedere, definitivamente o in prestito, gli esuberi: da Christian Eriksen, accostato a Paris Saint-Germain e Tottenham, a Ivan Perisic, che potrebbe fare ritorno al Bayern Monaco, passando per Andrea Pinamonti, nel mirino del Benevento, e Matias Vecino. Mentre Radja Nainggolan è già tornato al Cagliari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Zazzaroni: “Inter in vendita da otto mesi”

Calciomercato Inter, Depay nel mirino: subito o a giugno!

Solo dopo aver realizzato queste operazioni in uscita, l’Inter si darà da fare anche in entrata. E, tra gli obiettivi concreti c’è, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Memphis Depay. Il 26enne attaccante olandese è in scadenza di contratto nel giugno prossimo col Lione ed è libero di firmare per un altro club, in vista della prossima stagione, sin da subito. Ma i nerazzurri, col gruzzoletto raccolto, sono pronti ad affondare il colpo già in questo mercato di gennaio. Ci sono già stati contattati tra le parti per discutere di questa eventuale operazione, dai costi non elevatissimi per quanto riguarda il cartellino: una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Sul calciatore c’è da registrare l’interesse del Barcellona, da tempo, ma le casse dei blaugrana ‘piangono’. Mentre, in Serie A, è l’Inter la squadra in pole position ma, come detto, tutto dipenderà dal mercato in uscita. Vi terremo aggiornati.