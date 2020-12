Calciomercato Serie A, occasione low cost Depay a gennaio

Calciomercato, Depay sempre più vicino a lasciare il Lione: a gennaio affare low cost, suggestione per la nostra Serie A

Si avvicina il calciomercato di gennaio e le grandi della nostra Serie A si preparano a possibili investimenti. Una sessione che come l’ultima sarà sicuramente segnata dalle valutazioni legate all’emergenza economica generata dal coronavirus. Ma i dirigenti cercheranno di sfruttare eventuali opportunità che dovessero presentarsi. Una di queste può riguardare Memphis Depay.

Il nome dell’attaccante olandese è da tempo sui taccuini delle grandi storiche del nostro calcio. Una suggestione che ritorna per Juventus, Inter e Milan, che potrebbero accaparrarselo per una cifra del cartellino di appena 5 milioni di euro. Tale è l’importo, secondo ‘L’Equipe’, che accetterebbe il Lione, squadra in cui attualmente milita ma con la quale il contratto, che non verrà rinnovato, è in scadenza nel 2021. Al momento, tuttavia, le squadre italiane partono in svantaggio nella corsa a Depay, dato che il Barcellona appare in pole per accaparrarselo.