Juventus, idea di un clamoroso scambio con il Barcellona: sul piatto i cartellini di Dybala ed Ansu Fati

Un’idea che avrebbe del clamoroso. Una trattativa che rischia di essere fantamercato, ma la Juventus ad Ansu Fati, ci pensa seriamente e da tempo. Il giovane talento classe 2002 piace tantissimo a Fabio Paratici e alla dirigenza bianconera. Il Barcellona punta chiaramente su di lui, ma le voci provenienti dalla Spagna e riprese da ‘Sportmediaset’, che parlano di un possibile scambio tra i catalani e i bianconeri si intensificano. E sul piatto oltre al cartellino di Ansu Fati, c’è anche quello di Paulo Dybala.

Vero che il Barcellona punta sul ragazzo, che ha una clausola rescissoria da 400 milioni di euro, ma è altrettanto vero che una sua cessione rappresenterebbe un toccasana per un club in difficoltà finanziaria come quello spagnolo. Fati inoltre è gestito da Jorge Mendes, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo. Al momento però la trattativa non sembra essere neppure iniziata: si tratta solo di voci.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Ansu Fati: la situazione

Di certo c’è che il rapporto tra la Juventus e Dybala non sembra essere così solido: al centro ci sono le discussioni per il rinnovo. Il contratto dell’argentino scadrà nel 2022 e la richiesta fatta alla Juventus è troppo elevata. Differente la situazione del ragazzo di origini africane, legato al Barcellona fino al 2024 e in possesso, appunto, di una superclausola. Il valore dei cartellini però, a discapito appunto della clausola, è molto vicino: 80/90 milioni di euro.

Di certo poi ci sono anche gli ottimi rapporti tra i club, visto lo scambio Pjanic–Arthur concretizzato nell’ultimo mercato estivo. La situazione in casa Barcellona è però esplosiva. Il mercato del 2021 dipenderà dal nuovo presidente, che verrà nominato a gennaio e inoltre c’è da risolvere la grana Leo Messi, che sembra sempre più intenzionato a lasciare il club. Un addio dell’argentino complicherebbe e non poco i piani della Juventus per arrivare a Fati, suo erede designato.