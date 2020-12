“Pogba e la Juventus mai così vicini”. Annuncio sul possibile ritorno in bianconero già a gennaio da parte del centrocampista francese

Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Paul Pogba. L’annuncio improvviso di Raiola ha infatti riacceso le speranze dei tifosi bianconeri e soprattutto le voci di calciomercato. In questo senso, stando a quanto riferito dal giornalista Luca Momblano, il centrocampista francese e la Juve non sono mai stati così vicini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Momblano: “Pogba a gennaio, mai così vicino!”

Il giornalista ha dichiarato in diretta a “Casa Juventibus”: “La situazione di Pogba è una situazione che la Juve vuole cogliere, anche perché non vuole arrivare a giugno per un’asta per lui. È una situazione non semplice, ma ora la Juve e Pogba mai così vicini“. L’ex bianconero attualmente in forza al Manchester United sembra aver superato nelle preferenze della dirigenza anche Aouar: “Aouar non interessa per gennaio, perché non è facile da inserire su un treno in corsa. È Pogba, invece, l’uomo ideale in questo momento”. Si profilano dunque settimane piuttosto calde sul fronte Pogba. Staremo a vedere