Nonostante le recenti smentite continuano a circolare voci sul destino dell’Inter. L’annuncio del giornalista Ivan Zazzaroni

Nei giorni scorsi è arrivata una smentita ufficiale da parte dell’Inter in merito all’eventualità di cedere il club. Un comunicato netto che prova a diradare le nubi in merito al futuro societario dei nerazzurri di Suning.

Intanto però il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto a ‘Tiki Taka’ ha affermato: “Che la squadra sia in vendita lo posso garantire da otto mesi. Che ci sia un mandato a vendere sì, poi loro giustamente fanno le loro smentite. La situazione finanziaria è delle meno brillanti ma per tutti i top club, perché oltre al Covid ci sono dei finanziamenti che vanno in scadenza. L’Inter ha già detto che non possono fare interventi perché non hanno ricavi”.