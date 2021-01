Arrivano novità dall’Inghilterra: per Eriksen si fa sempre più complicato un addio all’Inter. Nessun interessamento dei Wolves

Il futuro di Christian Eriksen resta tutto da scrivere. Le difficoltà nel cedere il danese, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, trova conferme anche in Inghilterra. Nell’ultime ore si era parlato di un possibile trasferimento in Premier League, con i Wolves interessati all’ex Tottenham. Al momento, però, non si registra alcuna trattativa, anche perché – come riporta Sky Sport UK – la priorità dei lupi, ad oggi, non sarebbe l’acquisto di un centrocampista bensì di un attaccante che possa sostituire Raul Jimenez.

Si complicano, dunque, i piani dell’Inter, che avrebbe intenzioni di monetizzare, così come quelli del Napoli con Milik, altro giocatore fuori dal progetto. Come raccontato su Calciomercato.it, la trattativa per la cessione del polacco all’Atletico Madrid è definitivamente saltata. I prossimi giorni saranno utili per capire se entrambi i calciatori avranno la possibilità di cambiare aria o se saranno costretti a star fuori fino alla prossima estate. Per Eriksen, infatti, non decolla nemmeno la pista Psg.