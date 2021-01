L’Inter pensa al ritorno di Eder, attualmente in Cina nello Jiangsu Suning. Contatti avviati: tutti i dettagli

Continua la ricerca di una punta di riserva in casa Inter. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, trova conferme l’idea di riportare in nerazzurro Eder. L’attaccante italo-brasiliano, già sotto contratto con la proprietà Suning, nello Jiangsu, è valutato dal club viste le difficoltà economiche di questo calciomercato invernale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il 34enne ha un contratto di 5 milioni lordi fino a giugno, cifra che supera il nuovo salary cap fissato a 3 milioni dalla Federcalcio cinese. Contatti già avviati con gli agenti del calciatore per il ritorno a Milano. Si attendono ora ulteriori sviluppi.