Fabrizio Biasin a CMIT TV ha parlato di Arturo Vidal, rimbrottato ieri da Antonio Conte: bocciatura pesante per il cileno

Vidal ‘bocciato’: il cileno è una delle delusioni della prima parte di stagione dell’Inter. Ne parla a CMIT TV Fabrizio Biasin che non risparmia critiche all’ex Barcellona: “Non ha reso fin qui, basta vedere il campo. Vidal, un calciatore di grande esperienza, è stato preso perché potesse migliorare il rendimento nelle partite che contano. Poi ci ricordiamo di una brutta partita con il Borussia, una bruttissima con il Real, se ci aggiungiamo quella di ieri, finora è stato da 4,5″. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Biasin: “Vidal non ha portato il salto di qualità”

La mancanza di Vidal in campionato non è però un problema per l’Inter. Biasin aggiunge: “Conte sta ottenendo i suoi risultati anche senza Vidal, però ieri è stato chiaro: ha ripreso ufficialmente Vidal ed è normale che sia così. Finora è stata una delusione: si puntava su di lui per il salto di qualità e non c’è stato. Però Conte non ci mette una pietra sopra, lo rivedremo presto in campo”.