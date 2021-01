Antonio Conte contro Arturo Vidal. Il tecnico dell’Inter si arrabbia per via delle proteste del cileno dopo il rigore procurato

Non decolla la stagione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato il protagonista in negativo del primo tempo del match dell’Inter contro il Crotone. L’ex Barcellona è apparso lento e spesso in ritardo negli interventi.

Il giocatore ha così fatto arrabbiare Antonio Conte: “Arturo, gioca e non rompere il c****“, ha urlato il tecnico al cileno dopo le proteste per il rigore causato. La partita contro il Crotone è così durata solo 45 minuti, Conte lo ha infatti sostituito mandando in campo Sensi.