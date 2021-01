Ostacolo Inter, la pandemia ha colpito duramente le casse di Suning: Zhang cerca soci, ma potrebbe perfino vendere il club

Un ostacolo in più nella corsa scudetto. Il mercato di gennaio dell’Inter sarà al risparmio. Niente investimenti, solo occasioni, non si potrà operare spendendo cifre folli. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono preparati: è questo il mandato della proprietà nerazzurra. Un’altra novità però riguarda il club meneghino e riguarda proprio la proprietà di Suning.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la famiglia Zhang è in cerca di soci. La banca d’affari Rothschild avrebbe un mandato non solo per cercare nuovi azionisti, ma anche per vendere l’intero pacchetto azionario. Il Covid, anche per Suning, si è fatto sentire e non poco e i segnali che arrivano dalla Cina sono chiari: non viene messa in dubbio la stabilità del progetto partito nel 2016, la rassicurazione è che si sta lavorando solo per rifinanziare il debito.

Calciomercato Inter, futuro Zhang: possibile un taglio sugli stipendi

Il rifinanziamento del debito andrà concluso entro il 2021. Vero che in casa Inter c’è grande soddisfazione per la serie di vittorie consecutive in campionato e per il primo posto che è ad un passo, ma queste voci non aiutano certamente la squadra.

La priorità nel frattempo ha stabilito la linea finanziaria: cedere, anche in prestito, tutti gli esuberi e intervenire sul mercato solo in caso di necessità, acquistando occasioni, senza spendere eccessivamente. Nel frattempo non va escluso che il club possa chiedere un possibile sacrificio ai giocatori chiedendo un taglio agli stipendi. Nella scorsa stagione l’Inter è stato uno dei pochi club che non ha ridotto gli ingaggi, un’operazione che potrebbe essere fatta ora.