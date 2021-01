Lukaku protagonista sul campo ma anche sul calciomercato. Dalla Germania, però, arriva una buona notizie per l’Inter: il belga non è più una prima scelta

Il 2021 parte alla grande per i tifosi dell’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni della ‘Bild’ Pep Guardiola ha messo Harry Kane in cima alla lista dei desideri per il dopo Aguero. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e, a meno di colpi di scena non del tutto da escludere nel calciomercato, il club inglese non gli proporra il rinnovo. Per la sua successione sembrava essere Romelu Lukaku il preferito del tecnico catalano, invece ecco che dalla Germania fanno il nome del centravanti inglese in forza al Tottenham di Mourinho. E questa è senz’altro una gran bella notizia per gli interisti, con molti di essi che temevano di vedersi scippare il loro giocatore più importante e rappresentativo.

Calciomercato Inter, Guardiola si allontana da Lukaku: 100 milioni per Kane

Gli ‘Spurs’ non hanno intenzione di privarsi del suo punto di riferimento avanzato, ma qualora non riuscisse a qualificarsi in Champions – ora la squadra è settima con 26 punti, appena due in meno però dell’Everton di Ancelotti quarto in classifica – potrebbero essere costretta a farlo. In tal caso può essere lo stesso 27enne, costretto a non giocare la coppa più importante già quest’anno, a chiedere di andar via nonostante un contratto fino al 2024. Per il quotidiano tedesco i ‘Citizens’ hanno comunque pronta una proposta da ben 90 milioni di euro di sterline, una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro.