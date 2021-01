Juventus e Milan potrebbero entrare nuovamente in rotta di collisione per il reperimento di un nuovo attaccante centrale

Ci siamo, tra tre giorni il calciomercato di gennaio aprirà ufficialmente i battenti e, pur dovendo fare i conti con l’emergenza sanitaria, i club italiani proveranno ad accontentare le richieste dei propri allenatori. Molto distanti in classifica (ben 10 punti di svantaggio per i bianconeri), Juventus e Milan percorrono strade meno distanti per quanto riguarda il mercato. Entrambe le dirigenze sono, infatti, alla ricerca di un attaccante centrale e tra i profili studiati ce ne sono anche alcuni che portano in Sudamerica.

Calciomercato Juventus, Ajax e Milan non mollano Brenner

Nei giorni scorsi dal Brasile sono arrivate conferme sull’interessamento di bianconeri e rossoneri per Brenner. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, anche di recente la dirigenza milanista ha ribadito di gradire molto l’attaccante brasiliano che, tuttavia, è oggetto di un corteggiamento serrato da parte dell’Ajax. Gli olandesi sperano di calare il tris in casa San Paolo dopo gli acquisti di Antony e David Neres, ma la trattativa non sarà così facile. Forte di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, il club tricolor chiede almeno 20-22 milioni di euro per il ventenne (10 in più rispetto alla valutazione degli olandesi) e vorrebbe rinviare la cessione alla prossima estate, visto che il campionato brasiliano terminerà a fine febbraio.

Una situazione che potrebbe favorire proprio Maldini e Massara, con un budget rimpinguato dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions e un giocatore già in possesso del passaporto comunitario, dopo aver avviato le pratiche lo scorso mese. Sulle tracce del ragazzo, ci sono anche Arsenal e Psg.