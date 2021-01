Calciomercato Juventus, dalla Francia: ritorno alla carica Psg per Dybala

Calciomercato Juventus, ancora in bilico il futuro di Paulo Dybala: all’argentino non mancano le pretendenti, c’è un ritorno di fiamma

La Juventus prosegue in un gennaio fitto di impegni su tutti i fronti. Prossimi sette giorni al cardiopalma, con la sfida all’Inter in campionato e la Supercoppa contro il Napoli. Impegni in cui Pirlo dovrà fare a meno di Dybala, fermato da problemi al ginocchio accusati contro il Sassuolo. Una stagione maledetta per la ‘Joya’, che non trova continuità e non rientrerà prima del mese prossimo. E il cui rinnovo rimane sul tavolo, come un rebus difficile da risolvere.

Calciomercato Juventus, ritorna l’ipotesi Psg per Dybala

Oltre che la data fissata per il ritorno in campo, febbraio sarà anche quella per il nuovo confronto tra Paratici e Antun, agente del giocatore. Ultimo round per provare a trovare l’accordo sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. La Juve non intende andare oltre la proposta di 10 milioni l’anno, se l’argentino non abbasserà le pretese sarà addio. Con una destinazione che torna improvvisamente d’attualità. Secondo il portale francese ‘Le10Sport’, infatti, il giocatore è stato inserito da Pochettino, nuovo allenatore del Psg, nella lista dei suoi preferiti per un’estate in cui i francesi sono attesi nuovamente a grandi acquisti. Una lista che comprende anche giocatori del calibro di Aguero e Kane.