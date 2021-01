La Juventus potrebbe decidere di sostituire Paulo Dybala con Joao Felix. Idea questa approvata da Cristiano Ronaldo

Joao Felix potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. La stagione dell’attaccante non è ancora decollata e nelle ultime due partite di Liga, contro Alaves e Siviglia, Simeone ha deciso di farlo partire dalla panchina.

I gol in campionato, al momento, sono solo 5; ben 3, in sei partite, invece in Champions League. Il portale ‘Don Balon’ ipotizza una possibile cessione del giocatore classe 1999 nell’immediato: la considerazione di Simeone non sarebbe molta e il rischio che il prezzo del suo cartellino scenda è davvero altissima. Un addio potrebbe dunque essere davvero possibile.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Felix

Sulle tracce di Joao Felix – secondo quanto riportato dal portale – ci sarebbe la Juventus. I bianconeri devono fare i conti con un Dybala che non ha ancora deciso di accettare l’offerta di rinnovo presentata dal club. Il portoghese, suggerito da Cristiano Ronaldo, che lo conosce davvero bene, potrebbe essere dunque il sostituto ideale in caso di addio dell’argentino ex Palermo.