Tanti i nomi caldi sul mercato nel match di Coppa Italia tra Juventus e Genoa, di scena questa sera all’Allianz Stadium

Non solo Nicolò Rovella. Ci sarà un altro osservato speciale nel Genoa da parte della dirigenza della Juventus nella sfida degli ottavi di Coppa Italia questa sera all’Allianz Stadium. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, uno dei nomi più caldi per il mercato di gennaio alla voce attaccanti per la compagine bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, non solo Scamacca | Gli osservati in casa Genoa

Il nazionale Under 21 di proprietà del Sassuolo è sul taccuino del CFO Paratici, che questa sera avrà un occhio di riguardo particolare per l’ex Ascoli dalla tribuna dello ‘Stadium’. Il dirigente piacentino, insieme al braccio destro Cherubini e al vicepresidente Nedved, hanno seguito come al solito da bordocampo il riscaldamento dell’undici di Pirlo, che questa sera vedrà in campo all’esordio da titolare anche Dragusin, finito nel mirino del Sassuolo nell’affare Scamacca. Oltre al centravanti, Rovella, e Pjaca (in prestito dai bianconeri al Genoa), anche Shomurodov è uno dei profili seguito dalla ‘Vecchia Signora’ sul mercato, con il talento uzbeko che partirà inizialmente dalla panchina.

Fari di mercato, infine, puntati anche si Portanova, schierato titolare da Pirlo e probabilmente alla sua ultima partita con la Juve. Il giovane centrocampista ha svolto nei giorni scorsi le visite per conto del Genoa al J-Medical ed è pronto a trasferirsi in Liguria nell’affare Rovella.