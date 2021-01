Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu | Summit positivo: le ultime

Nuovo incontro tra l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, e il Milan. Si lavora per la fumata bianca. Le parti sono sempre più vicine

Dopo l’incontro prima di Natale, l’entourage di Hakan Calhanoglu, rappresentato da Gordon Stipic, e il Milan hanno avuto un nuovo summit, nella tarda mattinata di oggi, propedeutico alla firma del rinnovo del contratto.

Come raccontato in questi giorni, le parti sono sempre più vicine e si sta lavorando per la fumata bianca. La volontà di tutti è di proseguire insieme e dall’ambiente Milan filtra sempre più ottimismo: serve limare ancora qualche dettaglio ma il traguardo non appare lontano.

Calciomercato Milan, le cifre dell’accordo

Le cifre del contratto sono quelle che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi: con l’agente di Calhanoglu che vorrebbe per il suo assistito ben 5 milioni di euro netti a stagione. L’accordo definitivo – è facile pensare – che possa a arrivare a qualcosa meno, 4/4,5 milioni, grazie ai bonus. Quasi certamente seguiranno nuovi confronti, non per forza in presenza, prima di mettere una volta per tutte nero su bianco.