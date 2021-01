Nuova idea per il Milan che avrebbe presentato un’offerta ufficiale per il centrocampista Irfan Can Kahveci. Le ultime dalla Turchia

Occhi sempre aperti anche sul mercato internazionale per il Milan che sembra aver messo nel mirino anche un talento del calcio turco. Stando a quanto sottolineato da ‘ajansspor.com’ la società rossonera avrebbe anche fatto un’offerta ufficiale per il trasferimento di Irfan Can Kahveci, calciatore in forza al Başakşehir. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Secondo la testata turca i due club sarebbero vicini a trovare un accordo per il passaggio del 25enne centrocampista al Milan, alla corte di Stefano Pioli. Fin qui 5 reti e 2 assist in 21 apparizioni totali per Kahveci sul quale si attendono sviluppi.