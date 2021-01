Dall’infortunio di Simakan alle alternative per il Milan: Oscar Damiani a CMIT TV

Prev 1 of 1 Next Prev 1 of 1 Next

Oscar Damiani, intermediario e grande esperto di mercato francese, è intervenuto a CMIT TV per fare una panoramica sui giovani talenti francesi in ascesa. Da Simakan, difensore dello Strasburgo seguito dal Milan ma al momento infortunato, fino a Camavinga e l’alternativa Badè. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!