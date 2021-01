Mohamed Simakan sarà costretto a star fuori due mesi per infortunio. Potrebbe così complicarsi l’affare per il trasferimento al Milan

Potrebbe complicarsi non poco la trattativa per portare Mohamed Simakan al Milan. Il difensore francese – come raccontato – è il nome in cima alla lista della spesa del club rossonero per rafforzare il pacchetto arretrato ma dalla Francia non arrivano buone notizia. Il giocatore classe 2000, infatti, dovrà star fuori 2 mesi per infortunio. E’ stato lo Strasburgo, attraverso una nota, a comunicarlo:

“A seguito di uno infortunio durante la partita contro l’RC Lens, Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Dovrebbe sottoporsi a un’artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi 2”.

Sono dunque ore di riflessione anche in casa Milan. Come raccontato in questi giorni, i rossoneri hanno lavorato con decisione per Simakan, convinti di poter chiudere per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Ora tutto cambia, il difensore serve subito e si potrebbe cambiare strada, con Kabak pronto a tornare prepotentemente di moda.