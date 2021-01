Il Milan continua a pensare ad un attaccante per rafforzare l’organico di Stefano Pioli. I rossoneri sarebbero sulle tracce, ancora una volta, di Mandzukic

Non è tramontata l’idea in casa Milan di acquistare un vice Ibrahimovic. I rossoneri – stando a quanto riportato da Sky Sport – starebbero pensando, ancora una volta, a Mario Mandzukic. Giovanni Branchini nei giorni scorsi ha parlato con la dirigenza del Diavolo. Un summit in cui si è fatto il nome di Leonardo Pavoletti ma anche del croato.

L’ex Juventus non è certo un profilo nuovo, essendo stato accostato al Milan tantissime volte in questi mesi ma la società ha sempre preferito puntura su Leao e Rebic quando Ibra è stato indisponibile. Non è escluso un cambio di idea in società dopo giorni di riflessione in merito all’acquisto di un centravanti di peso.