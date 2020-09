Gli attaccanti tornano ad infiammare il calciomercato: da Dzeko e Milik a Suarez e la ‘telenovela’ Messi: tutti gli aggiornamenti

Inizia ufficialmente oggi l’anomala sessione estiva di calciomercato che si concluderà il prossimo 5 ottobre. In vista dell’inizio della nuova stagione, in programma nel weekend del 19 e 20 settembre per la Serie A, le big italiane e non solo sono già al lavoro per completare il prima possibile le rispettive rose. In particolare, tiene banco la situazione relativa agli attaccanti. Da Dzeko e Milik a Suarez, fino alla ‘telenovela’ Messi, ecco tutti gli aggiornamenti sui possibili trasferimenti dei principali bomber della Serie A e non solo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, Dzeko-Juventus e Milik-Roma: ecco cosa manca

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il doppio affare Dzeko–Juventus e Milik–Roma. Come raccontato da Calciomercato.it, il club bianconero ha già definito gli accordi con l’attaccante bosniaco e la società giallorossa. Manca però l’intesa tra i capitolini ed il Napoli per Milik: gli azzurri continuano a chiedere i cartellini di Under e del giovane Riccardi e 20 milioni di euro cash. La Roma è invece disposta ad arrivare ad un massimo di 10 milioni. La Juve, dal canto suo, attende dunque il via libera di Arek Milik alla Roma per concludere l’operazione Edin Dzeko, per il quale sborserà circa 10-12 milioni di euro. Sono insomma giorni e ore decisive per il futuro dei due attaccanti.

Calciomercato, le ultime su Suarez e la ‘telenovela’ Messi

Occhi puntati anche sulla situazione di Luis Suarez, che è stato contattato telefonicamente da Andrea Pirlo. A differenza del suo grande amico Messi, il centravanti uruguaiano si è presentato regolarmente al raduno del Barcellona, ma il destino è lo stesso: il 33enne ex Ajax e Liverpool sta trattando con il club blaugrana per lasciare subito la Catalogna, possibilmente da svincolato. Come anticipato da Calciomercato.it, Suarez vuole liberarsi gratis a fronte di una cospicua buonuscita, ma i tempi sono lunghi e non c’è accordo tra le parti. Dal canto suo la Juventus non sembra però disposta ad aspettare a lungo ed anche per questo – come spiegato in precedenza – ha accelerato per Dzeko. Contestualmente, sfumato il bosniaco, in casa Inter potrebbe tornare d’attualità il nome di Olivier Giroud, ‘pallino’ di Conte già vicino nella scorsa sessione invernale.

Ma a dominare la cronaca del calciomercato internazionale è naturalmente Messi. È ormai ‘guerra’ tra il sei volte Pallone d’Oro e il Barcellona dopo la mancata presenza al raduno del club catalano. Sul caso è intervenuta anche la Liga con un comunicato ufficiale a confermare la validità della sola clausola rescissoria da 700 milioni di euro, ma la sensazione è che alla fine si troverà un accordo per la cessione dell’argentino a cifre molto inferiori, di massimo 200/250 milioni di euro. In questo senso, il Manchester City di Guardiola è sempre in pole, anche se la ‘telenovela’ legata al futuro della ‘Pulce’ sembra solo all’inizio. Per il momento, infatti, il Barça rimane piuttosto fermo sulle proprie posizioni, così come Messi. E i tifosi dell’Inter e adesso anche quelli della Juventus continuano a sognare: come rivelato in esclusiva ai nostri microfoni da Cristina Cubero del ‘Mundo Deportivo’, “la Juve ha anche studiato l’operazione, far giocare Messi insieme a Cristiano Ronaldo sarebbe qualcosa di eccezionale”. Staremo a vedere.

